Herkesin merakla beklediği Chanel belgeseli yayınlandı

Dünyaca ünlü moda devi Chanel’in her defilesi kendinden söz ettirmeyi başarıyor. 2018 Sonbahar defilesi için orman teması, 2018/2019 koleksiyonu için ise gemi dekorlu podyum defilesi tercih ederek adından söz ettiren Fransız markası, yine farklı bir tercih yapıp geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası’nda 2019 ilkbahar-yaz kreasyonunu yapay bir sahilde tanıtmıştı. Gerçekçi bir sahil havası yaratılan defile alanında modeller çıplak ayakla yürümüştü.

Chanel’in geçen yıl ocak ayında tanıttığı 2018 İlkbahar/Yaz Couture koleksiyonunu da ses getiren defilelerden biriydi. İşte bu defile, 7 Days Out adıyla bu ay Netflix’te. Mösyö Lagerfeld koleksiyona nasıl hazırlandı? Grand Palais nasıl büyülü bir bahçeye dönüştürüldü? Defilenin kulisinde neler yaşandı? Bir Chanel defilesinin hazırlık ve yapım aşamasından başlayarak her anına tanık olacağımız belgesel, bizi ilk kez Parizyen modaevinin ihtişamlı mutfağına misafir edecek.

The First Monday in May belgeselinin yönetmeni Andrew Rossi’nin çektiği belgesel, 21 Aralık’ta gösterime girdi.