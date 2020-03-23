H&M hastane ve sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman üretecek

Ünlü marka H&M, hastanelere ve sağlık çalışanlarını koruyacak ekipmanlar üretmeye başladı. Marka, en kısa zamanda teslimat yapmaya başlamak için, geniş çaplı satın alma operasyonları ve lojistik kapasitelerini de dahil ederek tüm tedarik zinciri kapasitesini kullanacak. CEO Helena Helmersson, ihtiyaçları anlamak ve şirketin desteklerini sunmak için Avrupa Birliği'yle görüştükten sonra, hemen sağlık hizmeti sağlayıcıları için kişisel koruyucu ekipman üretimi hazırlamaya başladıklarını anlattı.

Helmersson “Corona virüs her birimizi önemli derecede etkiliyor ve biz de, diğer birçok kuruluş gibi bu olağanüstü durumda yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu çalışmaları yapabileceğimiz tüm destekler için ilk adım olarak görüyoruz. Bu süreci hepimiz beraber yaşıyoruz ve bunu mümkün olduğunca kolektif bir şekilde ele almamız gerekiyor” dedi.