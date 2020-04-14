H&M Türkiye sağlık çalışanlarına 30 bin temiz kıyafet bağışladı

İsveç merkezli perakende markası H&M, pandemi günlerinde sağlık çalışanları için seferber oldu ve 30 bin adet temiz kıyafet desteği sağladı...

Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, sağlık çalışanlarının öncelikli ihtiyaçlardan birisinin de temiz kıyafetler olduğunun bilgisini alan H&M, Şişli Etfal, Okmeydanı Devlet Hastanesi, Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi Hastaneleri başta olmak üzere 18 hastaneye tişört, çorap ve iç çamaşırdan oluşan 30 bin adet temiz kıyafet desteği sağladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE 500 BİN DOLAR

Marka, acil servis ve yoğun bakım servislerinde görev alan doktor ve hemşireler için temiz kıyafet desteği dışında, Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından başlatılan COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü için Dayanışma ve Müdahale Fonu’na 500.000 dolar da bağışta bulundu.