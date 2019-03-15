iHeartRadio Müzik Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

IHeart Radio’nun 2014 yılında başlattığı ve bu yıl beşinci kez düzenlenen 2019 iHeartRadio Müzik Ödülleri dün akşam Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlendi. Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülünü Ariana Grande alırken, erkeklerde ise En İyi Erkek Şarkıcı ödülüne Drake layık görüldü. Yılın Hip-Hop şarkıcısı Cardi B olurken, Taylor Swift En İyi Klip ve En İyi Turne alanlarında ödüle layık görüldü. Ayrıca On Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü Garth Brooks, Yenilikçilik ödülünü ise Alicia Keys aldı…

Geceye her ödül töreninde olduğu gibi yine kırmızı halı damga vurdu. Taylor Swift’in payetli lila tulumu, Heidi Klum’un git gide rüküşlük mertebesine ulaşması, Katy Perry’nin 60’lar stili, Bebe Rexha’nın göğüs dekolteli tulumu, Halsey’in şık ve sofistike smokini ve Elle Fanning’in romantik görünümü gecenin öne çıkan stilleriydi…