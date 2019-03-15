iHeartRadio Müzik Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

Dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen 2019 iHeartRadio Müzik Ödülleri Microsoft Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Geceye kırmızı halıda karşımıza çıkan dekolteler damga vurdu...
IHeart Radio’nun 2014 yılında başlattığı ve bu yıl beşinci kez düzenlenen 2019 iHeartRadio Müzik Ödülleri dün akşam Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlendi. Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülünü Ariana Grande alırken, erkeklerde ise En İyi Erkek Şarkıcı ödülüne Drake layık görüldü. Yılın Hip-Hop şarkıcısı Cardi B olurken, Taylor Swift En İyi Klip ve En İyi Turne alanlarında ödüle layık görüldü. Ayrıca On Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü Garth Brooks, Yenilikçilik ödülünü ise Alicia Keys aldı…
Geceye her ödül töreninde olduğu gibi yine kırmızı halı damga vurdu. Taylor Swift’in payetli lila tulumu, Heidi Klum’un git gide rüküşlük mertebesine ulaşması, Katy Perry’nin 60’lar stili, Bebe Rexha’nın göğüs dekolteli tulumu, Halsey’in şık ve sofistike smokini ve Elle Fanning’in romantik görünümü gecenin öne çıkan stilleriydi…
Taylor Swift Rosa Bloom markasına ait payetli tulumu ve Sophia Webster stilettoları ile gecenin en şık kadınlarından biri oldu. Swift’in tulumu 1300 TL…
Paskal markasının 2018 Sonbahar Kış koleksiyonuna ait, yaklaşık 8 bin TL’lik nostaljik bir tasarımla geceye katılan Katy Perry için şık mı rüküş mü karar vermek zor. Lakin saçları, aksesuar seçimleri ve pozitif görünümüyle oldukça sempatik göründüğü kesin…
24 yaşındaki Halsey, modernize edilmiş smokini ile oldukça havalı bir görünüm elde etmiş.
Gecenin en romantik ismi Elle Fanning…Miu Miu markasına ait nude tonlarında askılı bir elbise giyen genç oyuncu stiliyle göz kamaştırıcı…
Kalçaları ve davetlere giderken giyecek kıyafet bulmakta zorlanan ünlü şarkıcı Bebe Rexha, göğüs dekolteli tulumu ile seksi görünse de, tasarım özellikle işçilik açısından oldukça kötü duruyor… Şapka ile kombinini hareketlendirse de tek elle tutulur yanı saç ve makyajı…
Madison Beer de gecenin seksapalitesi yüksek isimlerindendi… Ester Abner markasının 2018 Sonbahar Kış koleksiyonundan beyaz bir elbise giyen şarkıcı, bacak dekoltesiyle dikkat çekti.
Nişanlandıktan sonra yanlış davet seçimleriyle git gide rüküşlük mertebesine ulaşan ünlü model Heidi Klum, yine hayal kırıklığına uğrattı. Christian Siriano imzalı, leopar desenli organza bir elbise ile katılan Klum, saçı ve makyajıyla da özensiz bir görünüme sahip. Bu arada bizim beğenmediğimiz elbisenin fiyatı 22 bin TL…
Betty Who