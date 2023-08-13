İkonik süper modeller Cindy Crawford ve Naomi Campbell 33 yıl sonra ilk Vogue kapağında

Dünyanın en ünlü süper modelleri arasında yer alan Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington otuz yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Vogue dergisinin kapağında birlikte poz verdiler.

Sozcu.com.tr

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Uzun zamandır dünyanın “orijinal” süper modelleri olarak kabul edilen “podyum kraliçeleri dörtlüsü”, Vogue’un 22 Ağustos’ta gazete bayilerinde çıkacak olan eylül sayısının kapağını süslüyor.

Güzel modeller, 1980’lerin sonlarında moda dünyasındaki yükselişlerini inceleyecek olan Apple+ TV belgesel dizisi “The Super Models”i tanıtmak için bir araya geldi.

Süper modeller en son Ocak 1990’da İngiliz Vogue dergisinin kapağında yer almıştı. Kapakta bu yılın ocak ayında trajik bir şekilde vefat eden Tatjana Patitz (56) de yer alıyordu.

Vogue’un eylül sayısı, uzun süredir derginin en önemli sayısı olarak kabul ediliyor, bu nedenle süper dörtlünün tekrar beraber poz vermesi büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

Moda fotoğrafçısı Rafael Pavarotti tarafından çekilen kapak resmi çok beğenildiği için derginin hem ABD hem de İngiliz versiyonlarının eylül sayılarında kullanılacak.

Vogue, süper modellerin kapakta yer almasını açıklayan bir basın açıklamasında, “80’lerin sonundan 90’ların ortalarına kadar, yüksek moda, niş ve istek uyandıran bir hobiden ana akım eğlencenin bir ayağına dönüştü.”

“Bu dönüşümün merkezinde Christy, Naomi, Cindy ve Linda vardı; olağanüstü fotojenik özellikleri, doğuştan özgüvenleri, kıvrak zekaları, sezgisel tarzları, yoğun merakları ve iş ahlakının ender kombinasyonu endüstriyi harekete geçirdi. Ve ışıklar hiç sönmedi.” diye yazdı.

Kapakta, 57 yaşındaki Crawford, vücudunu sergileyen siyah bir Bottega Veneta elbisesiyle gözleri kamaştırırken 53 yaşındaki Campbell, deri eldivenler ve dar bir Prada elbise giydi. 54 yaşındaki Turlington, Versace imzalı siyah bir blazer ceketle poz verirken 58 yaşındaki Evangelista da, Michael Kors koleksiyonundan parlak bir ceketle objektif karşısına geçti.

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