IKSV Tasarım Bienali kapsamında İstanbul Moda Akademisi’nde ‘Fashion Film’ gösterimleri yapılacak

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Moda odaklı filmlerin yaratıcısı ve fotoğrafçı Marie Schuller'in çektiği ve İMA için hazırladığı özel bir seçkiden oluşan “Fashion Film” gösterimleri 26 Eylül, 3 Ekim, 10 Ekim, 17 Ekim, 24 Ekim, 31 Ekim tarihlerinde her Çarşamba 11. 00 – 17:00 saatleri arasında, İstanbul Moda Akademisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Marie Schuller, Almanya'da büyüdü ve 2004 yılında İngiltere'ye yerleşti. Londra ve İngiltere'de Ulusal Film ve Televizyon Okulu’nda sinema eğitimi aldı. Schuller yönetmenlik çalışmalarıyla uluslararası arenada tanındı. Kariyeri boyunca ASVOFF, FFF Milano ve The Books Creative Awards gibi birçok uluslararası ödül kazandı. Givenchy, Versace ve Selfridges için kampanya filmleri yönetti. Schuller 2010’dan beri SHOWstudio için çalışıyor; 2015 yılına kadar Moda Filmi Başkanı olarak görev yaptı.