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İMA mezunları New Gen defilesi ile sektöre ilk adımı attı
İMA mezunları New Gen defilesi ile sektöre ilk adımı attı
Türkiye’nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademisi’nin Moda Tasarımı Programı mezunları, ilk defilelerini Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleştirdi.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 13 Eylül 2018 - 16:58

İstanbul Moda Akademisi (İMA) mezunları, dün ilk kez Mercedes Benz Fashion Week’te defile yaptı. ‘Moda Tasarımı Programı’ mezunları arasından jüri değerlendirmesi sonucu seçilen 12 genç tasarımcı, 60 tasarımı moda severlerin beğenisine sundu.
new-gen4Bahar Yavuz -Schizophrenia, Begüm Kıran – Holy Dham, Berk Gümüşterazili – After Party, Candan Tulga – Tieessix, Gökçe Kömürcü – Beauty To the Bone, Mertcan Öztekin – Kite x 54, Muhammed İloğlu – Dead Flowers, Nazlıcan Karahan – Hactivism, Nikta Afshar – Ocean Queen, Sümeyye Başbuğu – Irritate, Şebnur Günay – Umut, Şule Gül – To Look To See temalarıyla hazırladıkları koleksiyonlarından 5'er tasarımı sergilendi.
new-gen5Gençlerin hayalgücü muhteşemdi. Renkler, modeller, enteresan aksesuarlar derken kendinizi yurtdışında bir defile izliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Kimi çok şık tasarımlar hazırlarken kimi tamamen yöresel kıyafetlere yönelmişti. Tabii içlerinde giyilebilir mi yoksa şov amaçlı yapılıp yapılmadığı belli olmayan tasarımlar da vardı. Lakin genel olarak defileye baktığımızda her biri pırıl pırıl yeni nesil genç moda tasarımcıları gerçekten gelecek vaadediyor…
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