Influencer, ajans ve markaların ödüllendirildiği ödül töreninde ünlüler geçidi

Influencer Pazarlaması alanında Türkiye’nin en iyilerinin seçildiği Inflow Ödülleri sahiplerini buldu. Törene influencer’lar, ajans yetkilileri ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının yanı sıra ünlü simalar da katıldı.

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Influencer Pazarlaması alanında Türkiye'nin en iyilerinin seçildiği Inflow Ödülleri’nin kırmızı halısı tam bir yıldızlar geçidiydi. Davetliler arasında Özge Ulusoy, Hande Ataizi, Nihat Odabaşı, Arda Türkmen, Pelin Akil – Anıl Altan, Ayşe Tolga, Melis Kaygılaroğlu Bülent Serttaş, Zaklina Berrido, Abdel Aziz Sisters, Akasya Asıltürkmen, Larissa Gacemer gibi ünlü simalar da vardı. Ünlü simalar, şıklık ve zarafetleriyle geceye renk katarken, pek çok davetlinin meme kanseri farkındalığını vurgulamak adına pembe kurdele takmaları dikkat çekti.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve Türkiye'deki influencer, marka ve ajansların birlikte düzenledikleri başarılı kampanyaları ödüllendiren Inflow Ödülleri’nde 18 kategoride ödül verildi.

INFLOW Ödülleri'nde 18 kategorinin kazananları ise şöyle sıralandı:

En İyi Kreatif İçeriğe Sahip Influencer Yılmaz Sisters

En İyi Yükseliş Gösteren Influencer Rachel Araz

En İyi Instagram Influencer'ı Yasemin Sakallıoğlu

En İyi Facebook Influencer'ı Cezmi Kalorifer

En İyi Twitter Influencer'ı Odun Herif (Kadir Doğrubakar)

En İyi Youtube Influencer'ı Enes Batur

En İyi Influencer Ajansı Hypers

Influencer Pazarlamasını En İyi Kullanan Marka Trendyol

En İyi Teknoloji Influencer Kampanyası Nesnelerin Gıybeti/ KoçSistem / Wow Creative

En İyi Influencer & Marka İşbirliği Duygu Özaslan / Bobbi Brown / Muse İstanbul

En İyi Moda Influencer Kampanyası Celebrity Konsept /Trendyol / Şeyma Subaşı

En İyi Seyahat Influencer Kampanyası Vodafone Red ile Dünya Avucunuzda / Mindshare / Bianca Somer

En İyi Ebeveyn & Çocuk Influencer Kampanyası Anneler Bilir / Sanofi / Enterogermina- TurkeyVideoNetwork / Akasya Asıltürkmen

En İyi Oyun Influencer Kampanyası Algida Boom Boom Noobstar / Mindshare

En İyi Gastronomi Influencer Kampanyası Aşurenin Bereketi Paylaştıkça Artar / Peyman / Mobiwan Mobi / Refika Birgül

En İyi Güzellik & Bakım Influencer Kampanyası Braun #gitsinmikalsinmi /Starcom, Unite.Ad / Anıl Altan

En İyi Sağlıklı Yaşam Influencer Kampanyası #TenisBiziz / Türk Ekonomi Bankası / TTboom / Bülent Serttaş

En İyi Influencer & Sosyal Sorumluluk Kampanyası Siber Zorba Olma #farkınavar / Samsung / Medyaevi / Ezgi Mola