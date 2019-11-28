İpek Yolu’nun dünyaya açılan kapısı Bangkok’ta Özlem Süer rüzgarı

Tayland Kraliçesi Sirikit onuruna düzenlenen, 9. “Celebration of Silk, Thai Silk Road to the World 2019” etkinliği 70 ülkeden 43 tasarımcı ve 33 büyükelçinin katılımıyla Bangkok'ta gerçekleşti. Dünya modacılarının birbirinden seçkin ipek tasarımlarının sergilendiği etkinlikler zincirinde Türkiye'yi ünlü modacı Özlem Süer temsil etti.

1976 yılında Tayland Kraliyet Ailesi tarafından ipek üretimini destek amacıyla başlatılan etkinliklerin kutlama ayağı olan Celebration of Silk, bu yıl “Thai Silk to the World” temasıyla dünyanın her yerindeki modacıların bulunduğu 45 ülkeye 5500 metre üzerinde ipek gönderilmesiyle start aldı. Bu materyalleri kendi kültürlerinin otantisitesiyle birleştiren modacılar tarafından yaratılan koleksiyonlar, Bangkok'ta yapılan görkemli defilerle tanıtıldı.

Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara Devries ise tasarımları tüm zarafetiyle taşıyarak Türkiye'yi mükemmel şekilde temsil etti. Özlem Süer, modanın yaşayan efsanesi Jimmy Choo ile aynı projede yer aldı.

Bu etkinliğin yanısıra, Tayland'ın büyüleyici atmosferinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ikinci ve disiplinler arası bir organizasyonda Göbeklitepe yılına atıfta bulunulurken; moda, müzik ve gastronomi harmanlandı. Asya Pasifik bölgesinin kültür ve sanat turizm alanlarında öne çıkan ve bu alanda zengin bir ülkesi olan Tayland'ın merkezi konumu ile sanat ve modaya açık yapısı açılarından bu kültürler buluşması çok kıymetliydi.

Süer’in Göbeklitepe performatif sunumuna Taste of Turkey oluşumundan Ayhan Coner ve Aydın Demir'in muhteşem lezzetleri eşliğinde bir deneyim yaşatıldı. Bangkok Centra World'de hayat bulan etkinliğin kürasyonu Emel Özer tarafından yapıldı. Enstelasyona çağdaş kanun yorumlamasıyla uluslararası sanatçımız Ahmet Baran ve Önay Akan'ın kemençe yorumu eşlik etti.

