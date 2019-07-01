İrem Derici podyumda çıktı

İrem Derici, moda tasarımcısı Cihan Nacar’ın dün Alaçatı’da düzenlenen defilesinde yer aldı. Pure Love – Saf Aşk adlı defilede iki kıyafet giyen Derici, görenleri hayrete düşürdü. Verdiği kilolar nedeniyle hastanelik olan Derici, şimdi de aldığı kilolarla dikkat çekti.

Nacar'ın tamamen özel kumaşlardan ve el işliğinden yarattığı bu koleksiyondan beyaz tulum ve siyah mayo giyen Derici, özellikle siyah kombinle podyuma çıktığında ise pek çok kişi tarafından şarkıcı Hatice’ye benzetildi…