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İrem Derici podyumda çıktı
İrem Derici podyumda çıktı
İrem Derici, dün Alaçatı'da tasarımcı Cihan Nacar'ın 'Pure Love' adlı defilesine çıktı. Podyumda iki kıyafet giyen Derici'nin derin göğüs dekolteli beyaz tulumu ve siyah mayosu dikkat çekti.
Moda 1 Temmuz 2019 - 10:01

İrem Derici, moda tasarımcısı Cihan Nacar’ın dün Alaçatı’da düzenlenen defilesinde yer aldı. Pure Love – Saf Aşk adlı defilede iki kıyafet giyen Derici, görenleri hayrete düşürdü. Verdiği kilolar nedeniyle hastanelik olan Derici, şimdi de aldığı kilolarla dikkat çekti.
Nacar'ın tamamen özel kumaşlardan ve el işliğinden yarattığı bu koleksiyondan beyaz tulum ve siyah mayo giyen Derici, özellikle siyah kombinle podyuma çıktığında ise pek çok kişi tarafından şarkıcı Hatice’ye benzetildi…

 

Son güncelleme: 10:03 - 01.07.2019
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