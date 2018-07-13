Irina Shayk bir moda dergisine ilginç açıklamalarda bulundu

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Victoria’s Secret meleği Irina Shayk, moda dergisi Evening Standard Magazine için kamera karşısına geçti. Ellen Von Unwerth’in çektiği fotoğraflarla dergiye kapak olan ünlü model, hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. İşi dışında gayet normal bir insan olduğunu, her zaman normal bir hayat sürmek istediğini belirten Shayk, evinin dışında insanların kendisine yapışmasını istemediğini söylüyor.

Eşi, ünlü oyuncu Bradley Cooper ile çok fazla görünmediği konusunda da açıklama yapan Irina, bunun ikisinin ortak kararı olduğunu, gözlerden uzak bir şekilde hayatlarını sürdürmenin kendilerini daha mutlu ettiğini söyledi.

Anneliği ile ilgili de konuşan Irina Shayk, “Ben bir Rus’um ve bu yüzden de çok katı bir anneyim. Üstelik Oğlak burcuyum ve süper katı biri oluyorum” diyor.

Kendisine bir şeyle ilgili direktif verenlerden hoşlanmayan Shayk, ne yapılması gerektiği söylendiğinde tahammül edemediğini söylerken, hiçbir markanın da kendisine, kilo vermesi üzerine bir konuşma yapamayacağının altını çiziyor: “Hiçbir kurumun bana ‘kilo vermeniz gerekir’ demesine izin vermedim. Üstelik daha önce bunu bana söyleyenler de oldu. Hatta saçlarımı kesmek isteyenler de vardı. Ama asla bunu yapmadım.”