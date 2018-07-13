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Irina Shayk bir moda dergisine ilginç açıklamalarda bulundu
Irina Shayk bir moda dergisine ilginç açıklamalarda bulundu
Ünlü model Irina Shayk, bir moda dergisinin kapak çekimleri için kamera karşısına geçti. Birbirinden seksi pozlar veren Shayk, hayatıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu...
Moda 13 Temmuz 2018 - 15:31

Victoria’s Secret meleği Irina Shayk, moda dergisi Evening Standard Magazine için kamera karşısına geçti. Ellen Von Unwerth’in çektiği fotoğraflarla dergiye kapak olan ünlü model, hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. İşi dışında gayet normal bir insan olduğunu, her zaman normal bir hayat sürmek istediğini belirten Shayk, evinin dışında insanların kendisine yapışmasını istemediğini söylüyor.

Irina Shayk'ın üzerindeki yeşil mayo Topshop markasına ait ve 135 TL. Kolyesi ise 1700 TL.

Irina Shayk’ın üzerindeki yeşil mayo Topshop markasına ait ve 135 TL. Kolyesi ise 1700 TL.

Eşi, ünlü oyuncu Bradley Cooper ile çok fazla görünmediği konusunda da açıklama yapan Irina, bunun ikisinin ortak kararı olduğunu, gözlerden uzak bir şekilde hayatlarını sürdürmenin kendilerini daha mutlu ettiğini söyledi.
Anneliği ile ilgili de konuşan Irina Shayk, “Ben bir Rus’um ve bu yüzden de çok katı bir anneyim. Üstelik Oğlak burcuyum ve süper katı biri oluyorum” diyor.

Missoni şapka 3 bin TL...

Missoni şapka 3 bin TL…

Kendisine bir şeyle ilgili direktif verenlerden hoşlanmayan Shayk, ne yapılması gerektiği söylendiğinde tahammül edemediğini söylerken, hiçbir markanın da kendisine, kilo vermesi üzerine bir konuşma yapamayacağının altını çiziyor: “Hiçbir kurumun bana ‘kilo vermeniz gerekir’ demesine izin vermedim. Üstelik daha önce bunu bana söyleyenler de oldu. Hatta saçlarımı kesmek isteyenler de vardı. Ama asla bunu yapmadım.”

Frankie marka mayo 1000 TL.

Frankie marka mayo 1000 TL.

Son güncelleme: 15:36 - 13.07.2018
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