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Irina Shayk defile sonrası katıldığı partide Twerk yaptı
Irina Shayk defile sonrası katıldığı partide Twerk yaptı
Irina Shayk, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Burberry'nin yeni koleksiyon tanıtımı için podyumdaydı. Defile esnasında ciddiyetini koruyan Shayk, akşam ise after partide dans etti 'Twerk' yaptı...
Moda 18 Şubat 2020 - 13:08

Dünyaca ünlü top model Irina Shayk, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Burberry defilesinde, Gigi Hadid ve Bella Hadid ile birlikte podyuma çıktı. Defile esnasında tüm ciddiyeti ile podyumda salının Shayk, akşam katıldığı after partide ise adeta kendinden geçti.

Bir grubun ortasında dans ederken, bir anda Twerk yapmaya başlayan Shayk, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyenler ise şaşkındı. Zira genel olarak donuk bir ifadeye sahip olan ünlü modeli daha önce kimse böyle dans ederken ya da çılgınlar gibi eğlenirken görmemişti…

Irina Shayk, Burberry defilesinde… -Reuters

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Son güncelleme: 13:09 - 18.02.2020