Irina Shayk kızıyla sokağa çıktı, 14 bin TL’lik kombin yaptı

Ünlü model Irina Shayk, dün kızıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Spor bir kombin yapan Shayk'ın üzerindekilerin toplamı ise 14 bin TL...

Kızı Lea De Seine ile birlikte yürüyüşe çıkan ünlü model Irina Shayk, dün New York sokaklarında görüntülendi. Bebek arabasına bindirdiği kızıyla caddede yürüyen Shayk, sade şıklığıyla dikkat çekti.

Shayk’ın üzerindekileri spor sokak stilinin toplamı yaklaşık 14 bin TL. Tommy Hilfiger’ın Icons koleksiyonunda yer alan siyah kaz tüyü şişme mont 1850 TL. Celine marka güneş gözlükleri 2 bin 700 TL. Chanel’in yeni sezon botları 5000 TL. Gucci çantası ise ortalama 3 bin 500 TL. Shayk’ın kızının bebek arabası ise 6000 TL.