Irina Shayk ve Stella Maxwell’den çanta koleksiyonu

Dünyaca ünlü modeller Irina Shayk ve Stella Maxwell, şimdiye kadar pek çok defilede boy gösterdi, tasarımcıların tasarımlarını sergiledi. Artık sıra onlarda…

Shayk ve Maxwell, ünlü Fransız çanta markası The Kooples ile yeni bir işbirliği yaptı. Stella by The Kooples ve Irina by The Kooples adında özel tasarım çantaların yer aldığı bir koleksiyon hazırlayan melekler, çekimlerde de birlikte yer aldı.

Markanın İlkbahar / Yaz 2019 kampanyasında yer alan 33 yaşındaki Rus model Shayk ve 29 yaşındaki Maxwell’in tasarımları 300 ila 500 euro yani ortamala 1850 ila 3000 TL arasında satışa çıktı.