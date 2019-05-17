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Iris Apfel’ın ilhan veren sözleri tişörtlere tasarlandı
Iris Apfel’ın ilhan veren sözleri tişörtlere tasarlandı
Ünlü Türk tasarımcı Tuvana Büyükçınar, dünyaca ünlü moda ikonu Irıs Apfel’in ilham veren sözlerinin yer aldığı tişörtleri tasarladı. Tişörtler, görücüye çıktı.
Moda 17 Mayıs 2019 - 10:36

Dünyanın haz otoritesi Magnum, stil ikonu, iş kadını ve çağımızın ilham perisi Iris Apfel ile bugüne kadar yapılan en neşeli işbirliğine imza attı. Hayranlık uyandıran stili, özgün duruşu, heyecan verici bakış açısı ve renkli dünyası ile tüm dünyada takdir edilen 98 yaşındaki efsane moda ikonu Iris Apfel, global kampanyası için Magnum'la bir araya geldi.
Moda İkonu Iris Apfel'in insanların özgürce ve kaygısızca hazları peşinden gitmeleri için ilham veren sözlerinin yer aldığı tişört koleksiyonu tasarımcı Tuvana Büyükçınar tarafından tasarlandı.

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