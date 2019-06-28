İstanbul Moda Akademisi (İMA) öğrencilerinden moda şov

Dün akşam, Vodafone Park BJK Stadyumu'nun Otoparkında İstanbul Moda Akademisi (İMA) öğrencileri muhteşem bir defile gerçekleştirdi. Defilede 70 model ile, İMA'da Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı bir, iki ve üçüncü sınıflarında öğrenim gören toplamda 35 öğrencinin 84 farklı tasarımı podyumda yer aldı.

Bugüne kadar her yıl mezun ettiği öğrencilerin çalışmalarını bir sergide toplayan İstanbul Moda Akademisi, bu yıl kurumda moda tasarımı eğitimi alan birinci, ikinci sınıfların tasarımlarından seçilenlerle birlikte mezun öğrencilerin tasarımlarını dev bir defileyle tanıttı.

Moda tasarımı birinci sınıf öğrencilerinin 2018-19 eğitim dönemi süresince gerçekleştirdikleri ‘etek, gömlek ve elbise projeleri', ikinci sınıf öğrencilerinin ilk koleksiyonlarını hazırladıkları ‘mini koleksiyon' projesi, ilk kez bir defile ile sergilendi. Birbirinden farklı tema ve konseptler geliştirerek hayata geçirilen ‘final projeleri' ise moda tasarımı son sınıf öğrencileri için moda haftasına açılan kapıya anahtar niteliğindeydi.

Defile sonrası yapılan ödül töreninde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından 2018-19 eğitim dönemi mezunlarına akademik başarı ve en iyi koleksiyon ödülleri sunuldu.

Ödül töreninde kısaca konuşma yapan İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Akademimiz 11. yılını geride bıraktı. 11 yıl içerisinde moda tasarımı ile birlikte çeşitli programlarımızdan 12 binin üzerinde mezun verdik. Bugün moda tasarımı mezunlarımız ile birlikte birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimizin tasarımlarını da görmekten gurur duydum. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize, İMA personeline ve İMA Yönetim Kurulumuza teşekkür eder, öğrencilerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutlarım. Yoları açık olsun” dedi.

