İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) genç yetenekleri ikinci kez podyuma çıktı
İMA ‘Moda Tasarımı Lisans ve Master Class Programları’ mezunları arasından Muhammed İloğlu, Sümeyye Başbuğu ve Şebnur Günay, 2019/20 Sonbahar Kış koleksiyonlarını Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, Zorlu PSM'de gerçekleşen görkemli bir defileyle moda severlere tanıttı.
Muhammed İloğlu – Knight Of Cups, Sümeyye Başbuğu – Strong Soul, Şebnur Günay – Kekoizm temalarıyla 10'ar parça olmak üzere toplam 30 tasarımını sektörün beğenisine sundu.