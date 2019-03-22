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İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) genç yetenekleri ikinci kez podyuma çıktı
İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) genç yetenekleri ikinci kez podyuma çıktı
Modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eğitim faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA), genç ve yetenekli tasarımcıları, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da koleksiyonlarını sergiledi.
Moda 22 Mart 2019 - 13:58

İMA ‘Moda Tasarımı Lisans ve Master Class Programları’ mezunları arasından Muhammed İloğlu, Sümeyye Başbuğu ve Şebnur Günay, 2019/20 Sonbahar Kış koleksiyonlarını Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, Zorlu PSM'de gerçekleşen görkemli bir defileyle moda severlere tanıttı.

Muhammed İloğlu

Muhammed İloğlu – Knight Of Cups, Sümeyye Başbuğu – Strong Soul, Şebnur Günay – Kekoizm temalarıyla 10'ar parça olmak üzere toplam 30 tasarımını sektörün beğenisine sundu.

Sümeyye Başbuğu

Şebnur Günay

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