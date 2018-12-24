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İşte 2018’in en şık kadınları
İşte 2018’in en şık kadınları
Rihanna, Lady Gaga, Blake Lively, Kate Middleton, Meghan Markle ve daha pek çok ünlü isim katıldıkları davetlerde stilleriyle önce çıktı. İşte 2018'e şıklıklarıyla damga vuran kadınlar...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 24 Aralık 2018 - 10:58

Dünyaca ünlü kadınlar bir yıl boyunca katıldıkları davetlerde, ödül törenlerinde ve galalarda stilleriyle boy gösterdi. Kimi rüküşlüğüyle kimi ise şıklığıyla öne çıktı…  İngiliz Vogue dergisi de tüm etkinliklerden yola çıkarak 2018’e damgasını vuran 10 kadını belirledi. Bu liste hangi kriterlere göre hazırlandı bilemiyoruz ama ikon denince akla gelen Kate Middleton, Blake Lively ve Jennifer Lopez gibi isimler listeye giremedi. İşte sozcu.com.tr olarak hazırladığımız bizim en şıklarımız…

blake-lively

Blake Lively

celine-dion

Celine Dion

jennifer-lopez

Jennifer Lopez

jennifer-lopez1

Jennifer Lopez

kate-middleton1

Kate Middleton

kate-middleton2

Kate Middleton

lady-gaga

Lady Gaga

lady-gaga1

Lady Gaga

meghan-markle

Meghan Markle

meghan-markle1

Meghan Markle

nicole-kidman

Nicole Kidman

nicole-kidman1

Nicole Kidman

rihanna

Rihanna

rihanna1

Rihanna

victoria-beckham

Victoria Beckham

victoria-beckham1

Victoria Beckham

zendaya

Zendaya

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