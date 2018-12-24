İşte 2018’in en şık kadınları

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Dünyaca ünlü kadınlar bir yıl boyunca katıldıkları davetlerde, ödül törenlerinde ve galalarda stilleriyle boy gösterdi. Kimi rüküşlüğüyle kimi ise şıklığıyla öne çıktı… İngiliz Vogue dergisi de tüm etkinliklerden yola çıkarak 2018’e damgasını vuran 10 kadını belirledi. Bu liste hangi kriterlere göre hazırlandı bilemiyoruz ama ikon denince akla gelen Kate Middleton, Blake Lively ve Jennifer Lopez gibi isimler listeye giremedi. İşte sozcu.com.tr olarak hazırladığımız bizim en şıklarımız…