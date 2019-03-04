Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Itır Esen’in ünlü markalara ait kıyafetleri sosyal medyanın diline düştü
Itır Esen’in ünlü markalara ait kıyafetleri sosyal medyanın diline düştü
Güzellik yarışmasıyla adını duyuran genç model Itır Esen'in, son günlerde, dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarından giydiği tasarımlar sosyal medyanın gündemini oluşturdu...
Moda 4 Mart 2019 - 12:39

Kendisiyle aynı ismi taşıyan Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Itır Esen’in yeğeni, seslendirme sanatçısını Hayri Esen’in torunu olan Itır Esen adını ilk olarak yaklaşık iki yıl önce güzellik yarışmasıyla duyduk.

Itır Esen’in üzerindeki kaban Zara markasına ait ve fiyatı 680 TL. Neredeyse her kıyafetiyle kombinlediği Balenciaga markasına ait çanta 83 bin TL…

2017’de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, sonrasında ise 15 Temmuz şehitlerine yönelik yaptığı paylaşımlardan dolayı tacı geri alınan Esen, o dönem magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olmuştu.

Esen’in kolundaki çanta Burberry ve fiyatı 9 bin TL…

Sular durulunca moda haftalarında defilelere çıkan, reklam kampanyalarında yer alan genç model, son günlerde de Acun Ilıcalı ile birlikte anılmaya başlandı. Sevgili oldukları iddia edilen Esen, haliyle yeniden magazin basınının gündemine oturdu.

Itır Esen’in 9 bin TL değerindeki Balenciaga baskılı kazağı severek giydiği çok belli…

Itır, son bir kaç ayda değişen stiliyle de sosyal medyanın radarında. Daha önce dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini üzerinde göremediğimiz Esen, arka arkaya Balenciaga, Vetements, Burberry gibi markaların tasarımlarını giyince dedikodular da aldı başını gitti.

Esen, Youtube’ta yayınlanan programda Off-White markasına ait 3 bin TL’lik bir sweatshirt giydi…

Pek çok kişinin ‘Acun’dan sonra stili de değişti’ dediği Itır Esen için her ne kadar Şeyma Subaşı’nın stilini taklit ediyor dense de o, Subaşı gibi bir giydiğini bir daha giymemezlik yapmıyor. Bu konuda biraz daha tutumlu olan Esen, birkaç hafta içinde aynı kazağı 3 kez giyebiliyor. Ya da Balenciaga tasarımı bir çantayı her kıyafetiyle kombinleyebiliyor.

Esen, Şeyma Subaşı ile de pişti oldu. 1100 TL’lik Vetements marka tasarımın yengeç baskılı olanını daha önce Subaşı giymişti. Esen ise kova baskılı olanını tercih etti…

Şu an için daha çok makul fiyatlı spor giyim markalarının kıyafetlerini tercih eden Itır Esen, Balenciaga yazılı 9 bin TL’lik Balenciaga kazağıyla da konuluşuluyor. ‘Itır kaç para maaş alıyor olabilir ki 9 bin TL’lik kazak giyiyor’ diye sorgulayanlar da ‘Ne kazanıyor ki böyle giyiniyor’ diyenler de bir hayli fazla…

Esen yine bir başka programda 2 bin 700 TL’lik Off-White marka bir sweatshirt giydi…

Etiketler