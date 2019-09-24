Ivanka Trump BM toplantısına damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, haftasonu Roma’da arkadaşının düğününe katıldı. Davette giydiği kıyafetle Meghan Markle’ı dahi sönük bırakan Ivanka, dün de BM Genel Kurulu’nda tüm bakışların üzerine toplanmasına neden oldu.

37 yaşındaki Trump, New York’taki BM Genel Kurulu’na, Prada markasına ait, 2130 dolarlık, yüksek bel, çiçek motifli şık bir beyaz etek ve üzerine de sade bir mavi gömlek kombini ile gitti. Yüksek ökçe siyah stilettolarıyla oldukça hoş bir görünüm elde eden Trump, konuşma yapmaya giderken verdiği görüntü ile bakışları üzerine topladı.

Babası ile birlikte iklim zirvesine katılan Ivanka, sahneye çıkarken tüm basın da Trump’ı çekmekle meşguldü. Zira Ivanka Trump’ın sütyen takmaması, göğüs uçlarının gömlekten görünmesine neden oldu ve yurtdışında pek çok basının manşetinde yer aldı…

