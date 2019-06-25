Jacquemus tarlada defile yaptı

Yaptığı tasarımlarla son yıllara damga vuran, moda dünyasının yükselen yıldızı Jacquemus, dün Provence’ta, Valensole’nun o meşhur lavanta tarlasında özel bir defile gerçekleştirdi…

Moda dünyasındaki 10’uncu yılını Le Coup de Soleil adlı koleksiyonla kutlayan genç tasarımcı, tarlaya metrelerce uzunlukta pembe bir podyum koydurdu.

10’uncu yıl yanında aynı zamanda 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu da sergileyen Jacquemus, kadın ve erkek koleksiyonlarını bir arada sundu. Defilenin enteresan kısmı ise seyircinin olmamasıydı…

