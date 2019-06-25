Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Jacquemus tarlada defile yaptı
Jacquemus tarlada defile yaptı
Günümüzün öne çıkan markalarından Jacquemus, dün bir lavanta tarlasında 10'uncu yılını bir defile ile kutladı. Tarlaya serilen pembe halıda gerçekleşen defile dikkat çekiciydi...
Moda 25 Haziran 2019 - 09:31

Yaptığı tasarımlarla son yıllara damga vuran, moda dünyasının yükselen yıldızı Jacquemus, dün Provence’ta, Valensole’nun o meşhur lavanta tarlasında özel bir defile gerçekleştirdi…
Moda dünyasındaki 10’uncu yılını Le Coup de Soleil adlı koleksiyonla kutlayan genç tasarımcı, tarlaya metrelerce uzunlukta pembe bir podyum koydurdu.
10’uncu yıl yanında aynı zamanda 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu da sergileyen Jacquemus, kadın ve erkek koleksiyonlarını bir arada sundu. Defilenin enteresan kısmı ise seyircinin olmamasıydı…

Etiketler