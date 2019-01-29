Jane Fonda 25. SAG Ödül Töreni’ne 3 milyon dolarlık yüzükle katıldı

Efsane oyuncu Jane Fonda, pazar gecesi düzenlenen 25. SAG Ödül Töreni’ne katıldı. 81 yaşında yıllara meydan okuyan Fonda, Lily Tomlin ile birlikte En İyi Kadın Oyuncu (Mini dizi) kategorisinde aday gösterildi.

Her iki isim de maalesef ödül alamadı lakin gecenin kazananı hiç kuşkusuz Fonda oldu… Zira, ünlü mücevher markası Gismondi’ye ait olan 3 milyon dolarlık yani yaklaşık 16 milyon TL’lik bir yüzüğü ile geceye damgasını vurdu.

Gecede kırmızı balık derisini andıran Valentino imzalı bir elbise giyen Fonda’nın, gözyaşı damlası şeklindeki elmas yüzüğü sosyal medyada da ses getirdi. 20 karat ağırlındaki yüzük, emaneten o gece takması için Fonda’ya verildi ve bir çok kişi ‘Siz olsanız bu kadar pahalı bir emaneti takar mıydınız?’ diye sordu…