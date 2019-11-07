Jane Fonda eyleme katıldığı kırmızı paltosu ile sembol haline geldi

Jane Fonda ekim ayında iklim krizini protesto etmek için ABD'de eyleme katılmış ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. O gün kırmızı paltosu ile protestolara katılan Fonda'nın stili, moda dünyasına yön verdi ve dünyanın sembolü haline geldi...

Dünyaca ünlü oyuncu Jane Fonda, ekim ayında iklim krizini protesto etmek için, Washington’daki ABD Kongre binası önünde eyleme katılmış ve polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Fonda, 1970 yılında da ABD’nin Vietnam Savaşı’na karşı çıkan gösterilerde yer aldığı için de tutuklanmıştı.

DÜNYANIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Jane Fonda’nın eylem günü üzerinde kırmızı bir palto vardı. Siyah gözlükleri, siyap ressam şapkası ve kırmızı paltosuyla zafer hareketi yapan Fonda, bir anda dünyanın sembolü haline geldi. Öyle ki geçen Cadılar Bayramı’nda dahi pek çok kadın, yıldız ismin kıyafetlerini giyerek gönderme yaptı.

Fonda’nın kırmızı paltosu bir anda öyle gündeme geldi ki, benzer tasarımlar adeta yok sattı. Palto öyle çok konuşuldu ki, Jane Fonda, NPR Radyosu'na yaptığı açıklamada çevre duyarlılığına sahip bir moda anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak, “Satın alacağım son şey bir palto olur. Bunu aldım çünkü kırmızı bir paltoya ihtiyacım vardı. Daha fazla bir şey satın almayacağım” demişti. Hatta, en son dördüncü kez gözaltına alındığında diğerlerinden farklı olarak bir gece nezarethanede tutulan Fonda, “Çok üşüyen bir kadın vardı ve paltomla onu örttüm. Ama geri almak zorundaydım, o palto benim döşeğimdi” şeklinde konuşmuştu.

Fonda'nın kırmızı paltosu stilistlerin de radarına girdi. Hollywood ünlülerinin stilisleri The Hollywood Reporter'a ünlü oyuncunun kırmızı paltosunu değerlendirdi.

Catherine O’Hara'nın stilisti olarak bilinen Andrew Gelwicks, “Jane Fonda o paltoyla sadece güzel görünmekle kalmıyor, hem dikkat çekiyor hem de geri kalan kısmın basit görünmesini sağlıyor” dedi.

Caleb McLaughlin'in stilisti Darryl Glover da “Kırmızı bir palto, ‘Olduğum kişiyim ve ne istersem onu istiyorum' diyor” ifadesini kullandı.



KIRMIZI POLİTİK MESAJ İÇERİYOR

Paltonun renginin güçlü bir politik mesaj içerdiğini söyleyen stilist Rhonda Spies, “Kırmızı güçlüdür. Eylemin, inancın ve cesaretin rengidir. Bunlar da Jane'i anlatan şeyler” dedi.

Camila Morrone, Patricia Clarkson ve Isla Fisher'ın stilisti Micah Schifman da kırmızının gücüne vurgu yaparak, “Kırmızı bir fiil veya bir eylem anlamını içerir” ifadesini kullandı.

Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Elizabeth Banks gibi isimlerin stilisti Rene Macdonald, kırmızının trafikte “dur” işareti olduğunu ve dolayısıyla vurgulu, güçlü ve gözden kaçırması zor bir renk olduğunu söyledi.

Jessica Biel, Margot Robbie ve Selena Gomez'in stilisti Bo Yong Kim, “Kırmızılı bir kadın çok net bir mesaj verir: Korkumuz olmadığını; anlaşılmak, duyulmak ve takdir edilmek için güçlü bir istek duyduğumuzu gösteriyoruz. Jane Fonda'nın paltosu ve gülümsemesi dünyada tüm kadınlara bir çağrı niteliği taşıyor. Fonda, seçimini ve inandığı şey için harekete geçtiğini duyuruyor” dedi.

