Janelle Monae, 92. Oscar törenindeki kıyafetiyle tepki çekti

Şarkıcı Janelle Monae, 92. Oscar Ödül Töreni’ne Ralph Lauren imzalı gümüş rengi bir elbise ile katıldı ama ihtişamıyla göz dolduran tasarım tepkilere yol açtı. Zira elbisesi 4 kişilik bir ekiple, 600 saatte tamamlandı, metrelerce kumaş harcandı ve kıyafetin üzerinde 170 bin adet Swarovski taş var.



Tepki çekmesinin nedeni ise, özellikle son zamanlarda küresel iklim krizi, giderek incelen ozon tabakası, karbon ayak izinin azaltılması gibi konular gündemdeyken, ödül törenlerinde sürdürülebilirlik adına farklı adımlar atılırken, Janelle’in böyle müsrif bir harekette bulunması…



Öyle ki gerek Oscar töreninde gerek SAG Ödülleri’nde krizlerle başedebilmek adına çeşitli önlemler alında. Özellikle de kırmızı halı için herkese bir çağrı yapıldı ve yeni kıyafetler yerine daha önce giydikleri kıyafetleri tercih etmeleri söylendi. Hatta artık törenlerin yemek mönüsü dahi değişti ve vegan yemekler hazırlandı. Ama Janelle bırakın sürdürülebilirlik adına adım atmayı, yüz binlerce taştan, metrelerce kumaştan yapılan ve hazırlığı 25 gün süren bir elbise tercih etti.



Tabii bu konu sosyal medyada da geniş yer buldu. Yerli, yabancı herkes tepkisini ortaya koydu. Genel olarak da “Bu ve bunun gibiler böyle devam ederse dünyayı yok edecekler” gibi yorumlar yapıldı.