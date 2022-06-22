Japon moda dünyasında beklenmedik trend: Erkek iç çamaşırlarında dantel

Hem kadınlar hem de erkekler için çamaşır üretimi yapan Japon iç giyim markası Wacol, erkek tüketicilerine yönelik sıra dışı bir model geliştirdi. Dantelli boxer çamaşırlar, bir anda trend oldu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Japon iç giyim şirketi Wacoal’ın yeni modeli moda dünyasının gündeminde. Erkekler için ürettiği dantelli boxer modelleri, üretim hatları genişletildikten sonra bile tükendi. Yeni model; pembe, sarı ve uçuk mavi dahil yedi renkte çıkıyor.

Wacoal’ın web sitesine göre yeni modeller “göz alıcı ön konfor” sağlıyor.

Wacoal sözcüsü Akira Mizoguchi Asahi gazetesine verdiği demeçte, “Dantelli boxer çamaşırların böyle bir hit olacağını hiç düşünmemiştim. Dünyada kadın ve erkek arasındaki sınırlar düşündüğümden daha fazla ortadan kalkmış.”

“ENERJİ VERDİ”

Şirket, “Dantel motifi, çiçeklerin, yaprakların ve geometrik şekillerin bir karışımdı. Ön kısımda daha fazla yük olduğundan, yüksek esneme özelliklerine sahip güçlü iplik seçtik” dedi.

Ywni model, Tokyo’nun en göz alıcı erkek giyim mağazası Isetan’da satışa çıktığında üç aylık stok on günde tükendi. Satıcılar, dantel boxer çamaşırların çoğu otuzlu ve kırklı yaşlarda olan sıradan erkekler tarafından satın alındığını bildiriyor.

Wacoal web sitesinde ürünü satın alan tüketicilerden biri yorumunda şunları yazıyor: “Dantel çamaşır giymenin bilincinde olmak bana bir enerji artışı verdi. Erkeklerin pek giyme şansı olmuyor ve dantele çok dikkat eden kadınların hislerini yaşıyorum.”

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