Japonya yeni imparatoruna kavuştu, devlet büyüklerinin eşleri sınıfta kaldı

Naruhito, bugün Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda, geleneksel bir törenle 'Kasımpatı' adı verilen imparatorluk tahtı 'Takamikura'ya çıktı. Bu seremonide 190 ülkenin kral, başkan ve bakanları imparatoru yalnız bırakmadı. Devlet büyükleri törene eşleriyle katıldı, ne var ki kıyafetler hayal kırıklığı yaşattı...

126. Japon İmparatoru Naruhito, başkent Tokyo'da İmparatorluk Sarayı’nda düzenlenen geleneksel bir törenle, Doğu Asya ülkesi Japonya'da ‘Kasımpatı’ adı verilen imparatorluk tahtı ‘Takamikura’ya çıkarken, eşi Japon İmparatoriçesi Masako da Miçoodai tahtına çıktı.

Naruhito, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da hazır bulunduğu, 190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, ‘Korozen no go ho’ adı verilen ve 9’uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.

Mayıs ayında tahta oturan ve bugün resmi olarak taç giyen Naruhito için devlet büyükleriyle birlikte leydiler de Tokyo’daydı. Bir çoğu geleneksel kıyafetlerle gelirken, bazıları ise son derece şık elbiselerle törene katıldı.

İsviçre Prensesi Victoria, Danimarka Prensesi Mary, İspanya Kraliçesi Letizia, Belçika Kraliçesi Mathilde ve Kraliçe Maxima stilleriyle kendilerine hayran bırakırken, İspanya Kraliçesi Letiza tam kraliçe, prenses ve leydileri hem güzelliği hem de şıklığıyla geride bıraktı…

Bir de yöresel kıyafetlerle gelen isimler vardı ki, ‘Fazla gelenekçi’ olup ne buldularsa üstlerine takıp takıştırıp törene gelmişlerdi. Ama Tayland başkanının eşi Naraporn, Bhutan Kralı’nın eşi Jetsun Pema göz yormayan stilleriyle, geleneksel stili günümüze uyarlamayı çok iyi başarmışlar…