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Japonya yeni imparatoruna kavuştu, devlet büyüklerinin eşleri sınıfta kaldı
Japonya yeni imparatoruna kavuştu, devlet büyüklerinin eşleri sınıfta kaldı
Naruhito, bugün Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda, geleneksel bir törenle 'Kasımpatı' adı verilen imparatorluk tahtı 'Takamikura'ya çıktı. Bu seremonide 190 ülkenin kral, başkan ve bakanları imparatoru yalnız bırakmadı. Devlet büyükleri törene eşleriyle katıldı, ne var ki kıyafetler hayal kırıklığı yaşattı...
Moda 22 Ekim 2019 - 12:02

126. Japon İmparatoru Naruhito, başkent Tokyo'da İmparatorluk Sarayı’nda düzenlenen geleneksel bir törenle, Doğu Asya ülkesi Japonya'da ‘Kasımpatı’ adı verilen imparatorluk tahtı ‘Takamikura’ya çıkarken, eşi Japon İmparatoriçesi Masako da Miçoodai tahtına çıktı.
Naruhito, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da hazır bulunduğu, 190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, ‘Korozen no go ho’ adı verilen ve 9’uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.
Mayıs ayında tahta oturan ve bugün resmi olarak taç giyen Naruhito için devlet büyükleriyle birlikte leydiler de Tokyo’daydı. Bir çoğu geleneksel kıyafetlerle gelirken, bazıları ise son derece şık elbiselerle törene katıldı.

Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ca Kraliçe Jetsun Pema

İsviçre Prensesi Victoria, Danimarka Prensesi Mary, İspanya Kraliçesi Letizia, Belçika Kraliçesi Mathilde ve Kraliçe Maxima stilleriyle kendilerine hayran bırakırken, İspanya Kraliçesi Letiza tam kraliçe, prenses ve leydileri hem güzelliği hem de şıklığıyla geride bıraktı…

Danimarka veliaht Prensi Frederik ve veliaht prensesi Mary

Bir de yöresel kıyafetlerle gelen isimler vardı ki, ‘Fazla gelenekçi’ olup ne buldularsa üstlerine takıp takıştırıp törene gelmişlerdi. Ama Tayland başkanının eşi Naraporn, Bhutan Kralı’nın eşi Jetsun Pema göz yormayan stilleriyle, geleneksel stili günümüze uyarlamayı çok iyi başarmışlar…

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Budenbender

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve eşi

Japonya İmparatoriçesi Masako

Japonya Başbaşkanı Shinzo Abe ve eşi Akie

İspanya Kralı VI Felipe ve eşi Kraliçe Letizia

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde

Hollanda Kralı Wille Alexander ve Kraliçe Maxima

Malezya Kralı Abdullah Şah Sultan ve Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve kızı Sara Duterte

Tayland Başbakanı Prayut Chan O Cha ve eşi Naraporn

Çek Başbakanı Andrej Babis ve eşi Monica Babisova

İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf ve eşi Prenses Victoria

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ve eşi Olena Zelenska

Son güncelleme: 12:16 - 22.10.2019