Jean Paul Gaultier emekli oldu, Irina, Gigi, Bella, Carla, Eva podyuma çıktı

Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier emekli oldu. Dün, Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te düzenlenen 2020 İlkbahar Yaz defilesi ile 50 yıllık moda kariyerini noktalayan ünlü modacının şovunda, Carla Bruni, Eva Herzigova, Irina Shayk, Dita Von Theese, Gigi Hadid, Bella Hadid, Winnie Harlow gibi ünlü isimler podyuma çıktı.

Jean Paul Gaultier… Moda dünyasının efsane tasarımcılarından biri… Dün Paris Moda Haftası’nda düzenlenen özel bir şovla emekli oldu ve son defilesini gerçekleştirdi.

Defilede, Carla Bruni, Eva Herzigova, Irina Shayk, Dita Von Theese, Gigi Hadid, Bella Hadid, Winnie Harlow gibi dünyaca ünlü modeller podyuma çıktı. Tasarımcının 50 yıllık moda kariyerinde ikonikleşmiş parçaları giyen modeller, bir orkestra eşliğinde yürüdü…

67 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier, hazır giyim konusunda istediğini elde ettiğini söyledi ve “Emekli olmamak için bir neden kalmadı” dedi. Twitter'dan yaptığı açıklama ile dün gerçekleşen şovun son şovu olduğunu belirtti. Ancak Gaultier, Haute Couture yapmaya devam edecek…

Euronews’e verdiği bir röportajda “Hazır giyimi tamamen bırakmak istiyorum. 40 yıldır hazır giyim yapıyorum. Dünya değişiyor… Çalışmaya devam edeceğim” diyen Jean Paul, moda tasarımını bırakmayacağını ve çok ilginç projelerinin olduğundan bahsetti.

JEAN PAUL GAULTİER KİMDİR

1952 yılında Paris’te bir banliyöde doğdu. Anneannesi sayesinde çok küçük yaşlarda küçük elbise krokileri çizmeye başladı. 18 yaşındayken, hiçbir deneyimi olmamasına rağmen, Pierre Cardin tarafından işe alındı…

Modanın asi çocuğu olarak bilinen Gaultier, Madonna’ya yaptığı füze sütyen ile yankı uyandırdı. Keza son defilesinde yine füze sütyeni görmeniz mümkün. Ayrıca yine ikonikleşmiş parfüm şişesinin esintileri de defilede yer aldı.