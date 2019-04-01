Jennifer Aniston bir çekim için seksi pozlar verdi

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün Malibu'da görüntülendi... Ne çekiminde olduğu henüz kestirilemeyen Aniston'ın fit vücudu, genç görünümü ve hiç yaşlanmayan hali adeta 'Sen 50 yaşında olamazsın' dedirtti...

Dünyaca ünlü yıldız isim Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün Malibu’da bir fotoğraf çekimi sırasında görüntülendi.Oyuncu lateks kumaştan bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle, oldukça seksi pozlar verdi.

Kısa süre önce 50’nci yaşını kutlayan Hollywood starı, çekimlerde her zamanki halinden daha genç görünüyordu.

Pasifik Okyanusu’na karşı, doberban cinsi bir köpekle poz veren Aniston’ın eğlenceli, neşeli ve poz verirken büründüğü seksi halleri gözlerden kaçmadı.

Bir başka karede ise bikini üstü ve siyah deri bir şortla görüntülenen Aniston, peluş beyaz bir bornozla görüntülendi. Aniston, yakında Reese Witherspoon ile birlikte Apple TV+’da sabah programı sunacak.