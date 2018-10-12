Jennifer Lawrence sosyal medya kullanımıyla ilgili açıklama yaptı

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ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, Instyle dergisine bir röportaj verdi. “Ömrümün çoğunu dış görünüşümün nasıl olduğu hakkında endişelenmeden geçirdiğim için şanslıyım” diyen ünlü oyuncu güzellik ve dış görünüşüyle ilgili de bilgiler verdi… Ortaokuldayken donmuş dudaklar ve parlayan farlar sürdüğünü, bol bol rimel kullandığını anlatan ünlü oyuncu kendisini rakunlara benzettiğini anlattı. Cilt bakımına da gereken özeni gösterdiğini söyleyen Lawrence “Gerçekten kuru bir cildim var, bu nedenle gündüzleri de gece kremi kullanıyorum. Ayrıca cildimi güneşten koruyorum” dedi.

Birçok ünlünün aksine sosyal medya hesabı bulunmayan Jennifer Lawrence, “Sebepsiz yere kendimi orada göstermek istemem” diyor. Sosyal medya hesabı olmamasına rağmen yine de girip kim neler yapmış izlediğini anlatan Lawrence “Sosyal medyada varım ama röntgenci gibiyim; sadece izliyorum ve yorum yapmıyorum. Pek çok insan, bu platformlara fazlasıyla önem veriyor ve her konuda fikirleri var. Ortalık tepkiden geçilmiyor. Gerekli olmadığı sürece tüm bunları hayatıma almıyorum. Sebepsiz yere kendimi orada göstermek istemem. Eğer bir şeylerinde tanıtımını yapıyorsam ya da beni delirten bir şeyler yoksa, sesimi duyamazsınız” dedi.