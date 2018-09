Jennifer Lawrence yeni parfüm reklamıyla çok konuşulacak

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

“O burada her şeyde, damarlarımızda dolaşıyor adeta. Ama tarifi mümkün olmayan bu his tanımlanır? Ve nasıl olur da bir parfüme dönüştürülüp notalar, çiçekler ve akorlarla bir koku biçiminde ifade edilir?” Bu satırlar 20 yıl aradan sonra ilk kez parfüm çıkaran Dior’a ait…

Ünlü marka reklam için Jennifer Lawrence’ı seçti. Zaten öncesinde de bir çok işbirliği yapmışlardı. Ne var ki yeni reklam her şeyin üstüne geçecek gibi… Reklam tamamen havuzda geçiyor. Dior elbisesiyle havuza atlayan Lawrence, havuzbaşında güneşlenip, elma yiyor. Seksi pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, güzelliğiyle de baş döndürücü…