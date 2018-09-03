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Jennifer Lawrence yeni parfüm reklamıyla çok konuşulacak
Jennifer Lawrence yeni parfüm reklamıyla çok konuşulacak
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ünlü giyim markasının yeni çıkaracağı parfüm reklamında oynadı... Reklama güzelliğiyle damga vururken, havuz sahneleriyle de yürekleri hoplattı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 3 Eylül 2018 - 15:01

“O burada her şeyde, damarlarımızda dolaşıyor adeta. Ama tarifi mümkün olmayan bu his tanımlanır? Ve nasıl olur da bir parfüme dönüştürülüp notalar, çiçekler ve akorlarla bir koku biçiminde ifade edilir?” Bu satırlar 20 yıl aradan sonra ilk kez parfüm çıkaran Dior’a ait…
jennifer-lawrence-dior-parfum-reklamÜnlü marka reklam için Jennifer Lawrence’ı seçti. Zaten öncesinde de bir çok işbirliği yapmışlardı. Ne var ki yeni reklam her şeyin üstüne geçecek gibi… Reklam tamamen havuzda geçiyor. Dior elbisesiyle havuza atlayan Lawrence, havuzbaşında güneşlenip, elma yiyor. Seksi pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, güzelliğiyle de baş döndürücü…
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Son güncelleme: 15:02 - 03.09.2018
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