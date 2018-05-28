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Jennifer Lopez, Dinero (Para) klibinde 21 milyon TL’lik mücevher kullandı
Jennifer Lopez, Dinero (Para) klibinde 21 milyon TL’lik mücevher kullandı
Jennifer Lopez yeni video klip çalışması Dinero'nun klibi yayınlandı. Cardi B ve DJ Khaled ile kamera karşısına geçen JLO, klipte 13 farklı kıyafet giydi. 4.5 milyon dolarlık mücevher taktı.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 28 Mayıs 2018 - 11:54

Jennifer Lopez’in yeni klibi Dinero yani Para, geçtiğimiz hafta yayınlandı. Üzerinden 3 gün geçmesine rağmen etkileri halen devam ediyor.
jennifer-youtube1Klipte Cardi B ve DJ Khaled ile kamera karşısına geçen JLO, tam 13 kıyafet giydi. “Sadece yeşili istiyorum, parayı istiyorum” gibi sözlere sahip olan şarkı, milyarderlerin hayatıyla dalga geçiyor.

jloyoutubeKlipte, şimdiye kadar görmediğimiz bir Jennifer Lopez ile karşılaştık. La Perla marka büstiyeriyle barbekü yapan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, klipte 4.5 milyon dolar yani ortalama 21 milyon TL’lik Tiffany & Co marka mücevher kullandı.
jennifer-youtubeStiliyle de dikkat çeken popun simgesi, Sophia Webster ayakkabı, Guess bodysuit, Julia Clancey cübbe giydi…

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Son güncelleme: 12:08 - 28.05.2018
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