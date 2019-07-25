Jennifer Lopez doğum gününü 182 milyon TL’lik evde kutladı

Geçtiğimiz yıl ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile nişanlanan Alex Rodriguez, sevgilisinin 50’nci yaş günü için coşkulu bir doğum günü partisi düzenlendi.

Miami Star Island'da Gloria ve Emilio Estefan'ın 32 milyon dolarlık, yaklaşık182 milyon TL’lik villasında gerçekleşen geceye, DJ Khaled ve Ashanti gibi müzik endüstrisinden büyük isimler katıldı. PrettyLittleThing sahibi Ömer Kamani’nin ev sahipliğinde düzenlenen partiye 250’den fazla davetli geldi.

Altın temalı doğum gününe, Versace markasına ait, üstü kemer tokası detaylı, altın görünümlü bir elbise ile katılan Lopez, kıyafetini, Jimmy Choo markasına ait platform bir ayakkabı ile kombinledi. Yine ikonik bir görünüm sergileyen Jennifer Lopez’in bu özel tasarımı ise 10 bin 236 sterlin, yaklaşık olarak 73 bin TL…

Gecenin sürpriz hediyesi ise Lopez’in nişanlısı Alex’ten geldi. Rodriguez, ünlü şarkıcıya krmızı bir 2019 Porsche 911 GT3 hediye etti.

