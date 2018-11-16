Jennifer Lopez, iç çamaşırının göründüğü pantolonuyla gündem yarattı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Son zamanlarda verdiği kilolar ve kaslı vücudu ile bakışları üzerine toplayan Jennifer Lopez, dün de klip çekiminde görüntülendi. Vanessa Hudgens ile birlikte rol aldığı ikinci filmi olan Second Act’taki bir şarkıya klip çekecek olan 49 yaşındaki Lopez, sete giderken verdiği görüntü ile ‘Tangası görünüyor’ gibi düşündürse de aslında gri tonlarındaki düşük pantolonun modeli öyle…

Tanga çamaşırın pantolona sabitlendiği tasarım sadece sosyal medyanın değil, pek çok forum sayfasının da gündemine oturdu…

Daha önce InStyle dergisine verdiği röportajda vücudunu göstermekten büyük keyif aldığını ve uzun süren çalışmaları sonunda vücudunu göstermeyi sevdiğini söyleyip ‘Kendime iyi baktım ve gösteriyorum’ diyen Jennifer Lopez büyük poposunun olmasının da iyi bir şey olduğunu söylüyor…

