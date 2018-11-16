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Jennifer Lopez, iç çamaşırının göründüğü pantolonuyla gündem yarattı
Jennifer Lopez, iç çamaşırının göründüğü pantolonuyla gündem yarattı
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dün son müzik videosunun klip setine giderken 'G-string'i görünen düşük bel bir pantolon giydi. JLO'nun bu görünümü adeta olay yarattı...
Moda 16 Kasım 2018 - 11:59

Son zamanlarda verdiği kilolar ve kaslı vücudu ile bakışları üzerine toplayan Jennifer Lopez, dün de klip çekiminde görüntülendi. Vanessa Hudgens ile birlikte rol aldığı ikinci filmi olan Second Act’taki bir şarkıya klip çekecek olan 49 yaşındaki Lopez, sete giderken verdiği görüntü ile ‘Tangası görünüyor’ gibi düşündürse de aslında gri tonlarındaki düşük pantolonun modeli öyle…
jennifer-lopez1Tanga çamaşırın pantolona sabitlendiği tasarım sadece sosyal medyanın değil, pek çok forum sayfasının da gündemine oturdu…
jennifer-lopez4Daha önce InStyle dergisine verdiği röportajda vücudunu göstermekten büyük keyif aldığını ve uzun süren çalışmaları sonunda vücudunu göstermeyi sevdiğini söyleyip ‘Kendime iyi baktım ve gösteriyorum’ diyen Jennifer Lopez büyük poposunun olmasının da iyi bir şey olduğunu söylüyor…
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Son güncelleme: 12:07 - 16.11.2018

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