Jennifer Lopez, JLO adını verdiği ayakkabı markasını piyasaya sürüyor

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve dansçı Jennifer Lopez, şimdi de tasarımcı kimliğini ortaya çıkardı ve JLO adını verdiği yeni ayakkabı koleksiyonunu tanıttı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını dile getiren şarkıcı “JLO isimli markamın tanıtımını yapmaktan dolayı aşırı heyecanlıyım. Ürünlerin tasarımı bana ait ve belirli mağazalarda satılıyor” dedi.

“Kariyerimin başından beri yapmak istediğim üç şey vardı: Müzik, film ve moda…” diyen Lopez, yeni koleksiyonunun kendisiyle bütünleşen üç şehri temsil ettiğini de belirtti: “New York, Los Angeles ve Miami… Bu koleksiyon ile insanların kendi özlerinden ayrılmadan kişiliklerinin birçok yönünü keşfetmelerini umuyorum.” The Camuto Group ile işbirliği yapan Jennifer Lopez, kendi adını taşıyan koleksiyonu yakında satışa çıkaracak. Ama öncesinde ön satışın başladığını duyurdu. Koleksiyon önümüzdeki ay Designer Shoe Warehouse’ta-DSW satın alınabilecek…