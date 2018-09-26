Jennifer Lopez kaslı fotoğrafını paylaştı, sosyal medyayı ikiye böldü

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Dünyaca ünlü şarkıcı 49 yaşındaki Jennifer Lopez, adeta yıllara meydan okuyor. Fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcı son dönemlerde spora oldukça fazla önem vermeye başladı. Zaman zaman sosyal medya hesabından spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan JLO, bugün paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı ikiye böldü.



Kırmızı, sırtını açıkta bırakan bir elbise giyerek kaslarını gösteren Jennifer Lopez “Bu geceki şovdan sonra kendimi süper kadın gibi hissediyorum. 27 günde 15 kez şov yaptım ve yolun başındayken kendime bu işten daha güçlü bir şekilde çıkmaya söz verdim. Çalışacağım ve hayatım boyunca sahip olduğum en kusursuz şekle sokacağım bedenimi. Egzersiz programları sırasında kendimi yorgun hissediyorum ama her fırsatta hatta her seyahatte bile programımı aksatmıyorum. Bir çok duygu hissediyorum ama en çok güçlü, mutlu ve müteşekkir hissediyorum” diyen Lopez’in son hali için kimi fotoğrafın photoshop olduğunu söylese de kimi de emeklerinin karşılığını almış olduğunu belirtti…