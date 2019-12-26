Jennifer Lopez, kırmızı taytının azizliğine uğradı

Jennifer Lopez dün, kırmızı taytı ve büstiyeri ile nişanlısı Alex'e poz verdi, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'da büyük beğeni toplayan Lopez, magazin basının çektiği fotoğraflarla da alay konusu oldu...

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 50 yaşındaki şarkıcı, nişanlısı Alex'in çektiği bir kareyi dün Instagram hesabından paylaştı ve bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 107 milyon takipçisi bulunan Jennifer, pembe spor sütyenli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.



Jennifer'ın “Baby, it's warm outside” (Bebeğim, dışarısı sıcak) notuyla yaptığı paylaşım büyük beğeni alırken, magazin basınının çektiği fotoğraflar ise sosyal medyanın diline düştü. Lopez’in genital bölgesi, taytın azizliğine uğrayınca pek çok kişi dalga geçti. ‘Ne yaptın Jennifer! Hiç mi sokağa çıkarken kendine bakmadın’ gibi yorumlar çoğunluktaydı.

Türkiye’de ise Jennifer’ın düştüğü durum, Pınar Altuğ’u akıllara getirdi… Hatırlarsanız o da bir seçim günü oy kullanmaya giderken tayt giymiş ve maalesef Altuğ’da da aynı görüntü ortaya çıkmıştı…