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Jennifer Lopez MTV Video Müzik Ödülleri’ne 12.2 milyon TL’lik bir servetle katıldı
Jennifer Lopez MTV Video Müzik Ödülleri’ne 12.2 milyon TL’lik bir servetle katıldı
Pazartesi günü New York'ta düzenlenen MTV gecesinde sahne alan Jennifer Lopez, kırmızı halıda tercih ettiği mücevherleriyle dikkat çekti.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 22 Ağustos 2018 - 12:14

Herkesin merakla beklediği MTV Video Müzik Ödülleri, pazartesi günü New York’ta gerçekleşti. Gecede sahne alan Jennifer Lopez gerek sahne performansı gerek kostümleriyle büyük beğeni topladı.
jennifer-mucevherSahnede dansçılarla birlikte baştan aşağı Versace giyen Lopez, kırmızı halıda ve after partide de yine tercihini Versace’den yana kullandı. Partide iki parçadan oluşan bir kıyafet giyen JLO’nun çoraplı taytı yaklaşık 5 bin TL.

Gecede Versace tasarımı metalik bir elbise giyen Jennifer Lopez, 12.2 milyon TL'lik mücevherleriyle göz doldurdu...

Gecede Versace tasarımı metalik bir elbise giyen Jennifer Lopez, 12.2 milyon TL’lik mücevherleriyle göz doldurdu…

Ünlü şarkıcı kırmızı halıda ise metalik bir elbise giydi. Asimetrik kesim seksi elbisesini ise 2 milyon dolarlık yani yaklaşık 12.2 milyon TL’lik Tiffany&Co. mücevherleriyle kombinledi. Elmastan oluşan set, küpe, bir yüzük ve iki bileklikten oluşuyor.

JLO, after partide ise Versace marka iki parçadan oluşan yaklaşık 5 bin TL'lik bir tasarım giydi...

JLO, after partide ise Versace marka iki parçadan oluşan yaklaşık 5 bin TL’lik bir tasarım giydi…

Jennifer Lopez’in servetle geceye katılması ise sosyal medyanın da gündemindeydi. Kimi ‘Ben bu paraya 60 ev 1 Bugatti alırım” derken kimi de “Büyütmeye gerek yok, altı üstü 12.2 milyon dolar” diyerek espri yaptı…

Son güncelleme: 12:33 - 22.08.2018
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