Jennifer Lopez MTV Video Müzik Ödülleri’ne 12.2 milyon TL’lik bir servetle katıldı

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Herkesin merakla beklediği MTV Video Müzik Ödülleri, pazartesi günü New York’ta gerçekleşti. Gecede sahne alan Jennifer Lopez gerek sahne performansı gerek kostümleriyle büyük beğeni topladı.

Sahnede dansçılarla birlikte baştan aşağı Versace giyen Lopez, kırmızı halıda ve after partide de yine tercihini Versace’den yana kullandı. Partide iki parçadan oluşan bir kıyafet giyen JLO’nun çoraplı taytı yaklaşık 5 bin TL.

Ünlü şarkıcı kırmızı halıda ise metalik bir elbise giydi. Asimetrik kesim seksi elbisesini ise 2 milyon dolarlık yani yaklaşık 12.2 milyon TL’lik Tiffany&Co. mücevherleriyle kombinledi. Elmastan oluşan set, küpe, bir yüzük ve iki bileklikten oluşuyor.

Jennifer Lopez’in servetle geceye katılması ise sosyal medyanın da gündemindeydi. Kimi ‘Ben bu paraya 60 ev 1 Bugatti alırım” derken kimi de “Büyütmeye gerek yok, altı üstü 12.2 milyon dolar” diyerek espri yaptı…