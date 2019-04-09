Jennifer Lopez, Naomi Campbell’ı mı taklit ediyor

Jennifer Lopez, yeni video klibi Medicine ile günlerdir en çok konuşulan konulardan biri oldu. Seksapalitenin öne çıktığı klipte, Lopez’in stili de dikkat çekti. Beyaz konsept üzerine kurulan klipte, birbirinden seksi kıyafetler tercih eden Lopez, sadece bir tane siyah elbise giydi…

David Koma imzalı 4071 Sterlin yani yaklaşık olarak 30 bin TL değerindeki işlemeli tasarım içinde seksi bir görünüm elde eden Jennifer Lopez bu kıyafeti, şu an satışta olmayan Philipp Plein botlar ve House of Emmanuele markasına ait elmas bir gerdanlık ile kombinledi…

Lopez’in bu kıyafetle çekilmiş, basına ve sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar ise akıllara ünlü top model Naomi Campbell’a getirdi. Nars kozmetik markasının yüzü olan ve 2019 yaz koleksiyon çekimlerinde giydiği yanları açık elbise ile uzun süre konuşulan Campbell’ın aynı pozunu Lopez de verdi…

Daha önce Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ın ünlü model Naomi’yi taklit etmiş ve ikonik kıyafetlerini tekrarlamış olmaları, Jennifer Lopez’in de Campbell’ı taklit ettiği iddialarını ortaya çıkardı…