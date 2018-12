Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dün New York'ta bir TV programına katılmak için sokağa çıktı. Lopez, kışa inat giydiği beyaz tulumuyla oldukça havalı görünüyor...

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez dün Watch What Happens Live programına katılmak için New York sokaklarında görüldü. 49 yaşındaki Lopez’in programa giderken giydiği Chanel marka beyaz tulumu oldukça şık bir parça.

Kışa ve 2 derecelik soğuğa inat giydiği, göğüs dekolteli tulumu kürk etol ve Jimmy Choo gümüş ayakkabılarla kombinleyen Lopez, For Art’s Sake imzalı geometrik güneş gözlükleriyle de 70’lere selam gönderiyor…