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Jennifer Lopez stiliyle adeta kendiyle yarışıyor
Jennifer Lopez stiliyle adeta kendiyle yarışıyor
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yakında gösterime girecek yeni filmi Second Act için tanıtım turuna çıktı. Yoğun bir tempoda tanıtıma devam eden JLO'nun stili kendisine bir kez daha hayran bıraktı...
Moda 13 Aralık 2018 - 14:11

Jennifer Lopez, 21 Aralık’ta gösterime girecek olan yeni filmi Second Act için tanıtım turuna çıktı. Başrolünde yer aldığı filmin tanıtımı için oldukça yoğun bir tempoda hareket eden JLO, neredeyse günde 2 kıyafet değiştiriyor.

Jennifer Lopez dün akşam düzenlenen galada şeker pembesi elbisesiyle beğeni topladı.

Jennifer Lopez dün akşam düzenlenen galada şeker pembesi elbisesiyle beğeni topladı.

Son beş gündür TV programlarına, şovlara katılan Jennifer Lopez, birbirinden çarpıcı kıyafetleriyle adeta kendine hayran bıraktı. Genelde tek renk üzerinden kombin yapan Lopez, dün akşam düzenenlenen filmin galasında giydiği Giambattista Valli marka şeker pembesi elbisesi ile stil konusunda ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu. Lopez elbiseyi Jimmy Choo ayakkabı ve çantasıyla tamamladı. İşte hergün birbirinden şık kombinlerle adeta kendiyle yarışan Jennifer Lopez’in 5 günlük stili…

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