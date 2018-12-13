Jennifer Lopez stiliyle adeta kendiyle yarışıyor

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yakında gösterime girecek yeni filmi Second Act için tanıtım turuna çıktı. Yoğun bir tempoda tanıtıma devam eden JLO'nun stili kendisine bir kez daha hayran bıraktı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Jennifer Lopez, 21 Aralık’ta gösterime girecek olan yeni filmi Second Act için tanıtım turuna çıktı. Başrolünde yer aldığı filmin tanıtımı için oldukça yoğun bir tempoda hareket eden JLO, neredeyse günde 2 kıyafet değiştiriyor.

Son beş gündür TV programlarına, şovlara katılan Jennifer Lopez, birbirinden çarpıcı kıyafetleriyle adeta kendine hayran bıraktı. Genelde tek renk üzerinden kombin yapan Lopez, dün akşam düzenenlenen filmin galasında giydiği Giambattista Valli marka şeker pembesi elbisesi ile stil konusunda ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu. Lopez elbiseyi Jimmy Choo ayakkabı ve çantasıyla tamamladı. İşte hergün birbirinden şık kombinlerle adeta kendiyle yarışan Jennifer Lopez’in 5 günlük stili…