Jennifer Lopez Super Bowl’da gerçek kuş tüyünden yapılan bayrakla sahneye çıktı

Dünyaca ünlü iki kadın Jennifer Lopez ve Sharika, 54. Super Bowl’un devre arasında sahneye çıktı. Gerek şovları, gerek kostümleriyle geceye damga vuran iki kadının performansları uzun süre konuşulacağa benziyor. 15 dakika boyunca soluksuz izlediğiniz şovun sonlarına doğru ikilinin sahneye birlikte çıkıp kalça şov yapması ise herkesi hayran bıraktı…

Gelmiş geçmiş en iyi Super Bowl performansına imza atan Shakira ve Jennifer Lopez, sahnede tercih ettikleri kıyafetlerle de öne çıktı. Özellikle Lopez’in, kızı Emme Anthony’nin sahnede şarkı söylerken, ABD bayrağı ile kızının yanına gelmesi, bayrağı açınca da içinden Porto Riko bayrağının görülmesi takdir topladı. Hatta bayrak, çocuklar ve kafes konsepti ile Trump’ın sınırda ailelerinden ayırdığı çocuklara atıfta bulunulduğu söylenince Lopez yaptığı hareketle alkışı topladı…

Ne var ki, dünyada artık deri ve kürk kullanımı giderek azalırken, ödül törenlerinde sürdürülebilirlik adına projeler geliştirilirken, mönüler vegan olarak sunulurken, Jennifer Lopez’in sahneye gerçek kuş tüylerinden yapılan bayrakla çıkması hiç hoş olmadı… Üstelik yanlış bilmiyorsak bayrak “Moda yaratmak için hayvanları öldürmek istemiyorum, bu doğru gelmiyor” diyen Versace markasına ait… Hatırlarsanız Versace kürk kullanımını bıraktığını açıklamış, ardından geçen yıl düzenlenen Met Gala’da da Kylie ve Kendall Jenner’ın tasarımlarında da tavus kuşu tüyü kullanmış, tepki çekmişti…



Yıllardır moda uğruna ne kadar çok hayvanın telef edildiğini dünyaya duyurmaya çalışan PETA’ya rağmen, hatta o gördüğünüz tüylü kıyafetler için yüzlerce tavus kuşunun katledilmesine rağmen hala bu şekilde tercih yapılabiliyorsa, demek ki hayvanların katledilmesi kimsenin umrunda değil. Sadece iyi görünmenin derdindeler. Bu arada hala bilmeyenler varsa minik bir hatırlatma… O kuş tüyünden yapılan kıyafetler için, kuşlar zorla elektrikle sersemletiliyor ve boğazları kesildikten sonra vücutlarından tüyler sökülüp çıkartılıyor… Bilin istedik…