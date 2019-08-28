Jennifer Lopez Variety dergisine ‘G-String’ giyme korkusunu nasıl yendiğini anlattı

‘It’s My Party’ adlı dünya turnesi kapsamında 38 konser veren ve toplamda 54.7 milyon dolar kazanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Variety Dergisi’ne verdiği röportaj ve Joe Pugliese tarafından çekilen fotoğraflarla gündemde… Özellikle Giambattista Valli markasına ait, yılan detaylı transparan elbisesi ile muhteşem bir görüntü ortaya çıkmış.

13 Eylül’de gösterime girecek olan Hustlers filminde bir striptizciyi canlandıran Jlo, meğer ilk başlarda g-string giymekte zorlanmış ve ‘Ben asla böyle bir şey giymem. Oraya diş ipiyle çıkıyor olacağım’ demiş.

Sonra bir sanatçı ve güçlü bir kadın olarak, kibrini yenerek bunu giymek zorunda olduğunu anlamış ve g-string’i giyerek çekime başlamış. Ardından ise endişelenecek bir şey olmadığını anlamış ve direk dansını yapmaya başlamış.