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Jennifer Lopez Variety dergisine ‘G-String’ giyme korkusunu nasıl yendiğini anlattı
Jennifer Lopez Variety dergisine ‘G-String’ giyme korkusunu nasıl yendiğini anlattı
Jennifer Lopez, dünya turnesini bitirdikten sonra yeni filmi Hustler için hummalı bir tanıtım çalışmasına başladı. Filmin gösterimlerine tük ekiple katılan Lopez, Variety Dergisi'ne verdiği pozlarla ve yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti...
Moda 28 Ağustos 2019 - 08:39

‘It’s My Party’ adlı dünya turnesi kapsamında 38 konser veren ve toplamda 54.7 milyon dolar kazanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Variety Dergisi’ne verdiği röportaj ve Joe Pugliese tarafından çekilen fotoğraflarla gündemde… Özellikle Giambattista Valli markasına ait, yılan detaylı transparan elbisesi ile muhteşem bir görüntü ortaya çıkmış.
13 Eylül’de gösterime girecek olan Hustlers filminde bir striptizciyi canlandıran Jlo, meğer ilk başlarda g-string giymekte zorlanmış ve ‘Ben asla böyle bir şey giymem. Oraya diş ipiyle çıkıyor olacağım’ demiş.
Sonra bir sanatçı ve güçlü bir kadın olarak, kibrini yenerek bunu giymek zorunda olduğunu anlamış ve g-string’i giyerek çekime başlamış. Ardından ise endişelenecek bir şey olmadığını anlamış ve direk dansını yapmaya başlamış.

Son güncelleme: 09:00 - 28.08.2019
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