Jennifer Lopez yeni klibiyle nefesleri kesti

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, uzun bir aradan sonra yeni klibiyle geri döndü. 49 yaşındaki şarkıcı, yeni müzik videosu Medicine için kamera karşısına geçti ve birbirinden seksi halleriyle yürekleri hoplattı.

Klipte altı kostüm giyen Jennifer Lopez, şarkının adından yola çıkarak, çoğunlukla beyaz tercih etti. Beyaz bir kovboy kıyafeti, beyaz bir mayo, beyaz halterci kostümü, beyaz tulum ve beyaz tüllerden oluşan kıyafet giyen JLO, sadece bir tane siyah elbise tercih etti.

En çok konuşulan ve paylaşılan kıyafetlerden biri de bu oldu. David Koma imzalı 4071 Sterlin yani yaklaşık olarak 30 bin TL değerindeki işlemeli tasarım içinde seksi bir görünüm elde eden Jennifer Lopez bu kıyafeti, şu an satışta olmayan Philipp Plein botlar ve House of Emmanuele markasına ait elmas bir gerdanlık ile kombinledi…

Klibin sonuna doğru ise Jennifer, filminin etkisinde kalmış olsa gerek, direk dansı yapıyor. Beyaz cam platform topuklu ayakkabılar ve beyaz bir mayo giyen yıldız isim, klip kadar stiliyle de uzun süre konuşulacak gibi…

