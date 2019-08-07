Jennifer Lopez’in Antalya konserinde giydiği kıyafetler beğenilmedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, “It’s My Party” turnesi kapsamında dün akşam Antalya Regnum Carya’da bir konser verdi. 2500 kişinin katıldığı konsere iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. 75 dakika diye anlaşıp 2 saat konser veren Lopez, konser boyunca 6 kıyafet giydi. Turne kapsamında verdiği konserlerinde genelde aynı kıyafetleri giyen JLO, yine Versace tasarımlarıyla sahnedeydi…

Daha önce verdiği bir röportajda “Biliyorsunuz parlak şeyleri çok seviyorum. İlk başta şovu ortaya çıkartıyoruz nasıl bir atmosferi olacak, hangi bölümler nasıl olacak, onlara karar veriyoruz. Sonrasında nasıl bir kıyafet olacağına karar veriyoruz. Örneğin açılış büyük bir doğum günü karnavalı ve kutlaması gibi olacak buna nasıl bir kıyafet uyar onu düşünüyoruz ve Donatella'yı ve Versace'yi arayıp ‘Böyle bir sahne düşünüyoruz, bu sahneye nasıl bir kıyafet uyar’ diye sorup üzerine konuşuyoruz” diyen Jennifer Lopez, tasarımların nasıl ortaya çıktığını anlatmıştı.

Sahne kıyafetlerinin yüzbinlerce dolar olduğu söylenen Lopez’in kostümleri her ne kadar uzun uğraşlar sonrasında ortaya çıksa da, aylarca kostümler üzerine konuşulsa da yine de sosyal medya kullanıcıları için bir şey ifade etmedi… ‘Bu mu yani Jennifer Lopez’ cümleleriyle başlayan yorumlar ‘Bir de Demet Akalın’ı eleştirirler. Kadın star diye muhteşem diyorsunuz, Demet giyince rüküş oluyor’ diyerek devam etti.

Tamamı Versace tasarımı olan 6 kıyafetle sahneye çıkan Lopez’in kızı ile düet yaparken giydiği kırmızı elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Nişan kıyafeti’ne benzetildi. Aslında bu konuda haklılar. Beli kumaş kemerli, göğüs kısmı tül üzerine taş işlemeli, asimetrik kesim kıyafet gerçekten de bir nişan ya da kına kıyafetini andırıyor.

Tek bacaklı yine üzeri taş ve boncuk işlemeli tulum ise geçtiğimiz hafta Harbiye Açık Hava’da konser veren Demet Akalın’ın tulumuna benzetildi. Fakat iki tasarım arasında gerek duruş, gerek model açısından dağlar kadar fark var. Sanatçılarımızı eleştirmek gibi olmasın ama bazen, ‘Bunlar trend’ diye, ‘Yurt dışında herkes bunları giyiyor’ diye sahne kıyafeti olarak tercih ettikleri kostümler gerçekten ortaya hoş olmayan bir görüntünün çıkmasına neden oluyor. O nedenle vücuduna güvenmeyen, hatta vücudunu tanımayan hiçbir sanatçı da böyle bir şey giymesin.

Lopez’in sahneye ilk çıktığında giydiği tulumun üstüne giydiği parlak görünümlü, uzun tül de yine Akalın’ın tarzına benzetildi. Şarkıcının daha önceki sahne kıyafetlerine baktığımızda evet, Demet’in de bu tarz aksesuarlar kullandığını görebiliyorsunuz… Ama şunu da unutmamak gerekir ki, Beyonce, Jennifer Lopez, Cher, Rihanna ve yine pek çok ünlü şarkıcı, çok uzun yıllardır, sahne şovlarında bu tarz kabarık, tüllü, tütü şeklinde aksesuarlar kullanıyor.

Açıkçası Jennifer Lopez’in kıyafetlerine baktığınızda hepsi birbirinden şık ve muntazam görünüyor. Örneğin Gladyatör kıyafetine benzeyen, altın işlemeli mayosu ve altın rengi çizmeleri muhteşem görünüyor. Keza püsküllü parlament mavisi mayosu, florasan efektli yeşil mayosu da sahne için tercih edilebilecek en iyi seçimlerden biriydi…