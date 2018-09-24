Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Jennifer Lopez’in kulisini ünlüler bastı!
Jennifer Lopez’in kulisini ünlüler bastı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Las Vegas'taki Planet Hollywood'taki konserine ünlüler akın etti. Konser arası Jessica Alba, Dua Lipa ve Sofia Vergara kulise gitti...
Moda 24 Eylül 2018 - 15:01

Jennifer Lopez turnesine devam ederken, cumartesi günü Las Vegas’taydı. Planet Hollywood Resort And Casino’daki Zappos Tiyatrosu’da konser veren 49 yaşındaki ünlü şarkıcıya konser sonrası bir sürpriz bekliyordu. Jessica Alba, Sofia Vergara, Dua Lipa, Alex Rodriguez ve Becky G kulisi bastı.
jlo-sahne-arkasi1Her biri birbirinden şık bu kadınlar, hem sıkı dostluklarını gözler önüne serdi hem de şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Hepsinin sahneye çıkacakmış gibi giyinip gelmesi ise ‘Sahneye hangisi çıkacak?’ gibi yorumlara neden oldu…
jlo-sahne-arkasi2

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler