Jennifer Lopez’in kulisini ünlüler bastı!

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Jennifer Lopez turnesine devam ederken, cumartesi günü Las Vegas’taydı. Planet Hollywood Resort And Casino’daki Zappos Tiyatrosu’da konser veren 49 yaşındaki ünlü şarkıcıya konser sonrası bir sürpriz bekliyordu. Jessica Alba, Sofia Vergara, Dua Lipa, Alex Rodriguez ve Becky G kulisi bastı.

Her biri birbirinden şık bu kadınlar, hem sıkı dostluklarını gözler önüne serdi hem de şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Hepsinin sahneye çıkacakmış gibi giyinip gelmesi ise ‘Sahneye hangisi çıkacak?’ gibi yorumlara neden oldu…

