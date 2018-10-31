Jennifer Lopez’in zümrüt yeşili elbisesi yürekleri hoplattı

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Dünyaca ünlü star Jennifer Lopez, InStyle dergisinin Aralık sayısı için kamera karşısına geçti. Fotoğrafçı Anthony Maule’nin çektiği fotoğraf ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Zira Valentio imzalı zümrüt yeşili elbisenin yarısı yoktu ve 50 yaşındaki JLO’nun tüm vücudunu gözler önüne seriyordu…

Sosyal medyada en çok ‘Bu elbise ile nasıl yürüyor her yeri açılır’ yorumu yapıldı. Bir çok kişi ise fotoğrafı paylaşıp ‘Yorum dahi yazamıyorum nutkum tutuldu’ dedi…