Jeyza Gary’nin derisi iki haftada bir dökülüyor

Bundan iki yıl önce, özel eğitim alanında lisans derecesini tamamlarken mankenlik yapmaya karar veren Jeyza Gray, yaşadığı sağlık sorununa rağmen bir mankenlik ajansına imza attı ve kısa bir süre içerisinde de Vogue İtalya’da boy gösterdi. Yalnızca 100 bin kişide birini etkileyen bir cilt hastalığıyla doğan Gary, yüzünün ve cildinin çok gergin ve inanılmaz parlak göründüğünü söylerken bu tuhaflığın neden kaynaklandığını uzun bir süre bulamadıklarını da sözlerine ekliyor. Jeyza Gary, Jessica Cruel'e vermiş olduğu röportajda hayatını ve yaşadıklarını anlattı…

“DERİMİ BİR SANAT OLARAK GÖRÜYORUM”

“Henüz küçük yaştayken diğerlerinden farklı olduğumu fark ettim. Annem ile dışarı çıktığımızda insanlar sürekli bana bakardı. Bu durumun annemi rahatsız ettiğini hatırlıyorum; Okulun ilk günü annem, çocukları ve öğretmenleri cildim hakkında bilgilendirmek için benimle birlikte geldi. Sınıfın önünde durmamı istediler ve sonra, ‘Bu benim kızım Jeyza ve bir cilt rahatsızlığı var. Kaçınız kertenkele veya yılan gördünüz? Jeyza'nın derisi tam olarak onlarınkine benziyor… Her 10 ila 12 günde bir yenileniyor. Bulaşıcı değil. Jeyza da tıpkı herkes gibi, sizler gibi” dedi.

Annem, kendimi nasıl savunacağımı bilmediğim zamanlardan beri benim en büyük savunucum. Onun sayesinde hiçbir zaman ayrımcılığa uğradığımı hissetmedim. Derimi bir sanat olarak görüyorum. Aynı anda iki farklı kahverengi tonunu derimde taşımaktan gurur duyuyorum.”

MODELLİK KARİYERİ ÜZERİNE

Henüz liseye giderken bir okul arkadaşının yıllığa yazdığı; ‘Sevgili Jeyza, seni çok özleyeceğim. Eminim ki, sen her zaman gülümsemenin bir yolunu bulursun. Senin için en iyisini diliyorum’ Dipnot: ‘Modelliğe başlamalısın!’ notu sonrasında bu işe merak saldığını söyleyen Gary, ondan sonraki süreci şu sözlerle anlatıyor:

“Bu beni çok teşvik etti. Profesyonel fotoğraflar çekindim ve ajanslara gönderdim. Yıllar sonra, geçtiğimiz Eylül ayında We Speak Model Management’tan beni New York’a davet eden bir e-posta aldım, ama Kuzey Carolina’da devasa bir kasırganın ortasında olduğumuz için gidemedim. İlk başta endişelendim. ‘Bu benim şansım' diye düşündüm. Ama sonra kendimi dizginledim ve “Tanrı’nın sizin için istediği şey buysa, bir gün mutlaka olur” dedim. Ardından, Nisan ayında aynı ajanstan ikinci bir mail aldım ve Mayıs ayının başında anlaşma imzaladım. Şimdiyse, her şey olması gerektiği gibi. Günün sonunda ben de onlardan biri oldum. Kendime karşı da olumlu olmayı öğrenmeliyim. Neticede, kendimi başkasıyla karşılaştırmam gerekmiyor”

“İDOLÜM OLMADI”

Yeni kariyeriyle ilgili de konuşan Jeyza şunları söyledi:

“Kariyerimde en iyisi olmak istiyorum. Uzun süre Vogue’da olmak istiyorum. Beni geri çeviren herkes tarafından aranmak istiyorum. Kendime idol olarak görebileceğim bir insan asla olmadı. Ailem bana yeterince iyi olduğumu ve bende yanlış olan bir şey olmadığını söylerdi. Kendi içinde değer görmeyen diğer insanların da güzel düşünmesini diliyorum.”