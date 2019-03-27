Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Jimmy Choo’dan elmas görünümlü kristal taşlı spor ayakkabı
Jimmy Choo’dan elmas görünümlü kristal taşlı spor ayakkabı
Jimmy Choo, sınırlı sayıda çıkardığı elmas taban görünümlü, kristal taşlarla bezeli yeni sneaker'ı ile dikkat çekiyor. 30 bin TL'ye satışa çıkan ayakkabıyı giymeye kıyabilecek misiniz?
Moda 27 Mart 2019 - 11:39

Ünlü marka Jimmy Choo, sınırlı sayıda satışa sunulan özel bir spor ayakkabı tasarladı… Tabanı elmas kesim görünümlü, üstü ise kristal taşlarla bezeli ayakkabının fiyatı 5 bin 500 dolar yani yaklaşık 30 bin TL…
Markaın yaratıcı direktörü Sandra Choi, tasarladığı ayakkabı için “Farklı açılardan bakıldığında parlayan, pırlanta ve kristal taşlarla süslü bir ayakkabının nasıl bir his olduğunu hayal ettim ve ortaya ‘Diamond sneaker’ çıktı” diyor…
Ayakkabı Türkiye’de de satışa çıktı. Bakalım ilk giyenler kimler olacak…

Etiketler