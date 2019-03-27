Jimmy Choo’dan elmas görünümlü kristal taşlı spor ayakkabı

Ünlü marka Jimmy Choo, sınırlı sayıda satışa sunulan özel bir spor ayakkabı tasarladı… Tabanı elmas kesim görünümlü, üstü ise kristal taşlarla bezeli ayakkabının fiyatı 5 bin 500 dolar yani yaklaşık 30 bin TL…

Markaın yaratıcı direktörü Sandra Choi, tasarladığı ayakkabı için “Farklı açılardan bakıldığında parlayan, pırlanta ve kristal taşlarla süslü bir ayakkabının nasıl bir his olduğunu hayal ettim ve ortaya ‘Diamond sneaker’ çıktı” diyor…

Ayakkabı Türkiye’de de satışa çıktı. Bakalım ilk giyenler kimler olacak…

