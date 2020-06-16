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Joan Smalls’tan moda dünyasına çağrı: “Irkçılığa sessiz kalmayın’
Joan Smalls’tan moda dünyasına çağrı: “Irkçılığa sessiz kalmayın’
Joan Smalls, moda endüstrisine seslendi: "Sessizliğiniz sadece hakaret etmekle kalmaz, aynı zamanda bu sektördeki en büyük sorunun bir parçasıdır."
Moda 16 Haziran 2020 - 12:42

Dünyaca ünlü model Joan Smalls, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla moda endüstrisine seslendi. Porto Riko doğumlu model “Siyah topluluğa karşı son zamanlarda ve uzun süredir devam eden eylemler üzücü, sinir bozucu ve kabul edilemezdi. Sanayimin, moda dünyasının nasıl tepki verdiğini düşündüğümde aynı duyguları hissediyorum” dedi.
Ünlü model şöyle devam etti: “Bu endüstrinin siyah bir kare yayınlamaktan daha fazlasını yapmalarının ve ‘Daha iyisini yap!’ demelerinin zamanı geldi. Değişimi sıfırdan başlayarak görmenin zamanı geldi. Bizimle masada oturun, bizi ekleyin, bize bir şans verin, çünkü biz değerli, yetenekli ve eşsiziz.”

Joan Smalls moda sektöründe ırkçılık sorunlarıyla sık sık karşılaştığını da belirtti: “Ben onların joker siyah kızıydım. Sevdiğim bu endüstri bizden kazanç sağladı, ama bizi asla eşit görmedi. Bu. Durmalı. Şimdi. Moda endüstrisinin ayağa kalkma ve dayanışmalarını gösterme zamanı. Hepinizin ilham aldığı bu topluluklara ve kültürlere geri dönme zamanı. Tüm bunları söylerken, 2020’nin geri kalanı için maaşımın% 50’sini Black Lives Matter organizasyonlarına bağışlamayı taahhüt ediyorum.”

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