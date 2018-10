Joel Alvarez Los Angeles Fashion Week’in en dikkat çeken ismi oldu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hatırlarsanız geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen Miami Swim Fashion Week’te ilk kez sadece bantlarla yapılan mayolar sergilenmişti ve tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu defileye imza atan kişi ise The Black Tape Project markasının sahibi Joel Alvarez’den başkası değildi.

Joel o defileden sonra oldukça popüler oldu. Hatta geçen pazar günü Los Angeles Fashion Week’te 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sergiledi.

Ama önce gelin Joel Alvarez’i kısaca yeniden tanıyalım. Tasarımcı bu işe 2008’de başlamış. O dönem bir modelin vücuduna siyah elektrik bantları yapıştırarak bir fotoğraf çekimi yapmış ve bir anda aklına ‘Neden elektrik bandından tasarım yapmayayım' fikri gelmiş ve hemen çalışmalara başlamış.

Yaptığı seksi ve bir o kadar da ilginç olan tasarimlar yoğun ilgi görünce de gece kulüpleri başta olmak üzere İbiza, Fransa, Norveç ve Kanada'da satış yapmaya başlamış. İşinde asıl kırılma noktası ise, eski bir Porto Riko güzelinin fotoğraflarını çekip, çekimlerin videosunu internette paylaşmasıyla olmuş. Video yayına girdiği an itibariyle 7 milyondan fazla izlenme, 50 binden fazla paylaşım almış.

Joel Alvarez, Miami’den sonra Los Angeles The Majestic Downtown’da da bir defile gerçekleştirdi ve defileye ilgi büyüktü. Nadia Almualem ve Yilena Hernandez gibi modellerin podyuma çıktığı şovda Joel de mini bir gösteri yaptı. Bir modele en baştan mayo tasarlayan Alvarez, düzinelerce bant kullandı. Joel’in bantlı tasarımları 50 dolardan başlıyor ve şu an dünyanın dört bir yanındaki müzik festivallerinden sipariş alıyor…